Operaterji EU in Zahodnega Balkana za znižanje stroškov mobilnega gostovanja

Tirana, 6. decembra - Več operaterjev iz članic Evropske unije in držav Zahodnega Balkana so danes v Tirani podpisali deklaracijo o znižanju stroškov podatkovnega gostovanja od oktobra prihodnje leto. Ceno nameravajo določiti do maja. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob podpisu poudarila, je to dobro za gospodarstvo, turizem in ljudi.