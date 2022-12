Na festivalu LGBT filma v ospredju filmi o homofobiji

Ljubljana, 6. decembra - Na različnih lokacijah po Sloveniji in v zamejstvu bo od 10. do 18. decembra potekal 38. festival LGBT filma. Ponudil bo 25 igranih celovečernih filmov in dokumentarcev ter 27 kratkih filmov. Po besedah enega od selektorjev festivala Braneta Mozetiča večina filmov pripoveduje o homofobiji ali ponotranjeni homofobiji.