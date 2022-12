Al Jazeera ICC v Haagu predložila primer ubite novinarke Širin Abu Akleh

Haag, 6. decembra - Televizijska mreža Al Jazeera je danes Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC) v Haagu predložila primer ubite novinarke Širin Abu Akleh, ki so jo maja v raciji na zasedenem Zahodnem bregu ubile izraelske sile. Ob tem so zatrdili, da imajo nove dokaze, ki jasno kažejo, da so izraelske sile streljale neposredno na novinarko in njene sodelavce.