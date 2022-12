Ob prelomu leta: Kočevje po grozljivi industrijski nesreči išče rešitve

pripravil Aleš Kocjan

Kočevje, 20. decembra - Sredi maja je v kočevskem Melaminu prišlo do najhujše delovne nesreče pri nas. V eksploziji in požaru je umrlo sedem ljudi, nastalo je za več deset milijonov evrov škode. Skupaj s sanacijo je steklo tudi iskanje rešitev, da bi podjetje, ki leži sredi Kočevja, postopno preselili iz mesta. Kot najprimernejšo so izbrali lokacijo na severu Kočevja.