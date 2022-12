V Sloveniji v devetih mesecih zbrali 7,2 milijona ton odpadkov

Ljubljana, 6. decembra - V Sloveniji so v treh četrtletjih letos zbrali okoli 7,2 milijona ton vseh vrst odpadkov, od tega 771.000 ton komunalnih, so sporočili s statističnega urada. V tretjem četrtletju je bilo skupno zbranih 2,5 milijona ton vseh vrst odpadkov. Komunalni odpadki so predstavljali 10,3 odstotka vseh zbranih odpadkov oz. 125 kilogramov na prebivalca.