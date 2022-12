Bruselj ugotavlja napredek glede brezvizumskega režima z državami Zahodnega Balkana

Bruselj, 5. decembra - Evropska komisija je danes predstavila najnovejše poročilo o spremljanju brezvizumskega režima EU s petimi državami Zahodnega Balkana ter Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino. Vse države še naprej izpolnjujejo zahteve za liberalizacijo vizumskega režima in so napredovale pri izpolnjevanju priporočil iz lanskega leta, ugotavlja komisija.