Ob prelomu leta: V zgodbi NUK II zaključek napovedan v letu 2026

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 26. decembra - Po dobrih treh desetletjih od prvega natečaja za NUK II je projekt vendarle dobil gradbeno dovoljenje. Sredstva za gradnjo bo vlada iskala znotraj nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Zaključek gradnje NUK II, ki bo dopolnil in razbremenil Narodno in univerzitetno knjižnico Jožeta Plečnika, je napovedan v letu 2026.