Ob prelomu leta: Zunanja politika v znamenju napovedi o vrnitvi v jedrno Evropo

piše Vesna Rakovec Bernard

Ljubljana, 13. decembra - Zunanjo politiko je po menjavi vlade v iztekajočem se letu zaznamovala napoved odmika od višegrajske usmeritve in vrnitve k jedrni Evropi. Tudi pod novo vlado se je nadaljevala podpora Ukrajini, stekla so prizadevanja za to, da bi BiH dobila status kandidatke za članstvo v EU, ter za uspeh slovenske kandidature za nestalno članico VS ZN.