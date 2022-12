Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 5. decembra - Nevarnost snežnih plazov nad nadmorsko višino 1900 metrov je zmerna, druge stopnje, nižje pa je majhna, prve stopnje. Zaradi več novega snega je precejšnja nevarnost kložastih plazov na severnih in vzhodnih pobočjih. Na strmih pobočjih so možni manjši plazovi mokrega snega, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ob koncu tedna je v gorah snežilo, z občasnim dežjem, ki je marsikje zmrzoval. V noči na ponedeljek se je otoplilo. Ničta izoterma se je dvignila na nadmorsko višino okoli 1900 metrov. Hkrati so nastale nove padavine, meja sneženja je trenutno na nadmorski višini od 1500 pa do 1900 metrov, nižje snežne padavine pa so na območju osrednjih in vzhodnih Julijcev. Od petka do ponedeljka zjutraj je v visokogorju Julijcev padlo blizu pol metra snega, drugod se je snežna odeja odebelila le za okoli deset centimetrov. Ob sneženju je pihal okrepljen južni veter, ki se je danes obrnil na jugozahodno smer. V visokogorju je sneg suh, veliko je snežnih zametov, klož in tudi opasti. Na izpostavljenih legah je snežna odeja prekrita s skorjo trdega ivja. Pod nadmorsko višino okoli 2000 metrov je sneg vse bolj južen, v sredogorju se tudi poseda in tali. Ponekod je prisotna bolj ali manj izrazita ledena skorja.

Danes bo oblačno in megleno, v visokogorju bo obilneje snežilo, v sredogorju pa bo padal dež ali pa dež s snegom. V noči na torek se bo meja sneženja spustila pod nadmorsko višino 1500 metrov, obenem bodo tudi padavine hitro oslabele in ponehale. V visokogorju bo predvidoma skupaj padlo od 20 do 40 centimetrov snega, največ na območju Julijskih Alp, v sredogorju pa verjetno le od pet do deset centimetrov. V visokogorju bo tudi precej vetrovno, pihal bo zmeren jugozahodnik, ki bo prenašal sneg in gradil nove snežne nanose. V torek zjutraj se bo vreme hitro umirilo, že zjutraj se bo razjasnilo, čez dan bo precej jasno. Večinoma bo pihal šibak severozahodnik. Temperatura na 1500 metrov bo okoli 0, na 2500 metrov okoli -5 stopinj Celzija. Tudi v sredo bo precej jasno, pihal bo šibak zahodnik. Temperatura bo podobna. V četrtek se bo oblačnost povečala, vrhovi bodo pogosto v megli, prehodno bo nekoliko hladneje. V petek in ob koncu tedna kaže na izrazitejše vremensko poslabšanje. Meja sneženja bo sprva visoko.

Po današnjem sneženju se snežne in plazovne razmere do vključno četrtka ne bodo dosti spreminjale. Tam kjer se je sneg ojužil, bo pričel znova zmrzovati, povečale se bodo poledenele površine. Ob precej jasnem vremenu bo lahko nastajal tudi površinski srež. Nevarnost snežnih plazov bo visokogorju ostala zmerna, druge stopnje, nevarna bodo predvsem mesta z napihanim snegom. V sredogorju pa bo sneg ob ohladitvi postal stabilen. Izrazitejšo spremembo razmer pričakujemo od petka naprej.