Velenje z novimi avtobusnimi postajališči in nadstreški za e-kolesa

Velenje, 5. decembra - Velenjska občina bo v teh dneh zaključila rekonstrukcijo devetih avtobusnih postajališč ter postavila sedem nadstreškov nad parkirišči za e-kolesa. S posodobitvijo urbane infrastrukture in privlačnejšim izgledom spodbujajo občane in obiskovalce k uporabi javnega potniškega prometa ter trajnostnih oblik mobilnosti, so sporočili z občine.