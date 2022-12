Blagovna menjava tudi oktobra z rastjo

Ljubljana, 5. decembra - Vrednost blagovne menjave še naprej raste. Slovenska podjetja so oktobra izvozila za 4,4 milijarde evrov blaga, kar je za 22 odstotkov več kot oktobra lani. Uvoz blaga je medtem dosegel 4,8 milijarde evrov in bil medletno višji za 20,6 odstotka. Medletno rast so statistiki zabeležili tudi v prvih desetih mesecih skupaj.