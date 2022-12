Teš 6 ponovno v omrežju

Šoštanj, 5. decembra - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) so danes zjutraj ponovno zagnali, so za STA povedali v Holdingu Slovenske elektrarne. Teš 6 so namreč s ciljem privarčevati premog za zimske mesece, ko bodo potrebe po energiji večje in bo uvoz elektrike predvidoma dražji, iz omrežja začasno izklopili 14. oktobra.