Na okrogli mizi o uporabi medicinske konoplje poudarili, da je področje neurejeno

Ljubljana, 5. decembra - Na današnji okrogli mizi o uporabi medicinske konoplje so sogovorniki poudarili, da je to področje v Sloveniji neurejeno. Opozorili so, da ni jasnih smernic in določil, kaj izdelki s konopljo smejo vsebovati in kaj ne. Ljudje so pri izbiri izdelkov prepuščeni sami sebi, poslužujejo pa se tudi črnega trga, so poudarili sogovorniki.