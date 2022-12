Indonezijske oblasti kljub umiritvi vulkana Semeru nadaljujejo evakuacije

Džakarta, 5. decembra - Dan po izbruhu vulkana Semeru na osrednjem indonezijskem otoku Java se je ognjenik, kot kaže, ponovno umiril. To je reševalcem omogočilo, da so nadaljevali evakuacijo ljudi in iskanje morebitnih žrtev zadnjega izbruha. Doslej so iz bližnjih vasi na območju vulkana evakuirali več kot 2400 ljudi, so sporočile oblasti.