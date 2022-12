Sindikat Glosa na Ta veseli dan: Več veljave za zaposlene na bibliobusih

Ljubljana, 3. decembra - V sindikatu za kulturo Glosa so na Ta veseli dan, ko se je rodil pesnik France Prešeren, objavili poslanico, v kateri so kritično ost obrnili v oblastnike. Ti po mnenju Glose ne skrbijo dovolj za slovenski jezik in za delavce, še posebej so opomnili na tiste, ki delajo v bibliobusih.