Turčija naj bi v ofenzivi na severu Sirije in Iraka "nevtralizirala" skoraj 500 kurdskih borcev

Istanbul/Alep/Erbil, 2. decembra - Turške sile so v ofenzivi na severu Sirije in Iraka, ki se je začela pred nekaj manj kot dvema tednoma, doslej "nevtralizirale" 491 kurdskih borcev, so danes sporočili iz Ankare. Medtem je predstavnik lokalnih oblasti na severu Iraka Turčijo obtožil za smrt civilista, ki je bil danes ubit v tamkajšnji avtonomni regiji Kurdistan.