Newyorške borze zaradi dobrih podatkov o zaposlovanju v ZDA uvodoma s padci

New York, 2. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli v rdečem območju, potem ko so najnovejši podatki o trgu dela v ZDA presegli pričakovanja analitikov. Vlagatelje skrbi, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) nadaljevala z agresivno denarno politiko v boju proti inflaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.