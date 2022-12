Raziskava: Pogostost in vrednost spletnih nakupov v Sloveniji v porastu

Ljubljana, 4. decembra - Pogostost spletnega nakupovanja je v Sloveniji v občutnem porastu, zvišuje pa se tudi povprečna vrednost nakupov, je pokazala raziskava družbe Valicon in spletne platforme Ceneje.si. Med spletnimi kupci prednjačijo starejši od 45 let, najpogosteje pa kupujejo oblačila, obutev in modne dodatke.