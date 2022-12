V Kanižarici odprtje prenovljenega rudniškega stolpa, rova in muzejske zbirke.

Črnomelj, 4. decembra - V Kanižarici pri Črnomlju, kjer je do leta 1996 deloval rudnik lignita, bodo danes uradno odprli prenovljeni rudniški stolp, repliko dela rudniškega rova in muzejsko zbirko. Spomnili se bodo tudi 140-letne tradicije rudarjenja v Kanižarici. Črnomaljska občina je za restavracijo in prenovo stolpa odštela nekaj manj kot 90.000 evrov.