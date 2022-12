Faktorski dohodek v kmetijstvu letos predvidoma višji

Ljubljana, 2. decembra - Faktorski dohodek v kmetijstvu naj bi bil letos v primerjavi s podpovprečno lansko letino po prvi oceni realno za 15 odstotkov višji, in sicer zaradi občutne rasti cen v rastlinski pridelavi in živalski prireji. Zaradi višjih vhodnih stroškov so bili občutno višji tudi stroški pridelave, je danes objavil državni statistični urad.