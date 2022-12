V Italiji poteka splošna stavka

Ljubljana, 2. decembra - V Italiji danes poteka splošna stavka, h kateri je pozvalo več sindikatov. Pod sloganom "Orožje dol, plače gor" zaposleni v javnem sektorju od zdravstva do šolstva, v javnem prevozu in nekaterih tovarnah nasprotujejo ukrepom vlade, predvidenim v proračunu, in med drugim zahtevajo uskladitev plač z inflacijo, poročajo italijanski mediji.