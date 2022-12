Biden in Macron nazdravila prijateljstvu med svojima državama

Washington, 2. decembra - Prvi državniški obisk, ki ga je predsednik ZDA Joe Biden priredil francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, se je v četrtek zvečer sklenil s svečano državniško večerjo, na kateri sta Biden in Macron nazdravila svojima državama in njunemu prijateljstvu. To sta potrdila tudi na skupni novinarski konferenci po pogovorih v Beli hiši.