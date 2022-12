Newyorške borze končale neenotno

New York, 1. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Gospodarska poročila v ZDA so namreč nakazala, da se inflacije sicer umirja in da je ameriško gospodarstvo morda že preseglo najvišjo inflacijo. Po drugi strani pa se je sektor proizvodnje skrčil, in sicer prvič po sredini leta 2020, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.