Po predlogu vlade bi se plače mladih zdravnikov zvišale za petino

Ljubljana, 1. decembra - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je zdravnike seznanil s predlogom vlade za zvišanje plač do končne ureditve problematike znotraj celostne reforme. Zdravnikom na začetku poklicne poti bi plače zvišali za 20 odstotkov, in sicer za osem odstotkov s 1. januarjem 2023 in za preostali odstotek s 1. aprilom 2023.