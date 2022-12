Pahor na mednarodni konferenci o pomenu demokracije in tolerance

Ljubljana, 1. decembra - Demokracija je sveti gral naše skupnosti, koncept tolerance pa postaja preozek, je na današnji konferenci v predsedniški palači z naslovom Strpnost in demokracija za mir v Evropi opozoril predsednik republike Borut Pahor, ki je tudi prejel medaljo Evropske akademije znanosti in umetnosti za zasluge pri spodbujanju strpnosti in dialoga.