Krajani Pesja zahtevajo zaščitne ukrepe pri razkladanju premoga

Velenje, 1. decembra - Krajani Pesja so opozorili na veliko povečanje prahu in hrupa ob dobavi in raztovarjanju uvoženega premoga za potrebe Teša. Zahtevajo takojšnje pokritje lokacije razkladanja premoga in izvedbo drugih zaščitnih ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje. Občina Velenje želi vzpostaviti komisijo, ki bo ocenila povzročeno škodo.