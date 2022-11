Zaradi burje zaprta primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani

Kozina/Vipava/Ajdovščina, 30. novembra - Primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani je zaradi burje zaprta, obvoz pa je možen po regionalni cesti, so sporočili s Prometno informacijskega centra za državne ceste. Zaradi burje je promet za nekatera vozila prepovedan tudi na hitri cesti in regionalni cesti na Vipavskem.