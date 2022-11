Filipič priznal krivdo za smrt treh prijateljev v prometni nesreči

Nova Gorica, 30. novembra - Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici se je danes nadaljeval predobravnavni narok zoper 55-letnega Vidka Filipiča, ki ga državno tožilstvo obtožuje povzročitve prometne nesreče na cesti Staro selo-Kobarid, v kateri so leta 2019 umrli trije ljudje. Obtoženi je krivdo priznal, sodišče pa mu je izreklo zaporno kazen treh let in šestih mesecev.