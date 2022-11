Ministrstvo za delo objavilo javni razpis za sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov

Ljubljana, 30. novembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 25. novembra objavilo javni razpis za sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2023. Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju socialnih stisk ranljivih skupin. Rok za prijavo je 12. december, so danes sporočili iz ministrstva.