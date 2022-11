Žito v Mariboru dobiva pametno tovarno

Ljubljana, 30. novembra - Pekarska družba Žito zaključuje 250.000 evrov vredno investicijo v digitalizacijo proizvodnje v enoti Kruh pecivo Maribor, ki je del projekta digitalizacije vseh proizvodnih enot v skupini Podravka do konca leta 2023. S tem v podjetju, ki je že nekaj let v hrvaški lasti, sledijo načelom Industrije 4.0 in dobivajo t.i. pametno tovarno, so sporočili.