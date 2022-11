Vlada nadaljuje pogajanja s sindikati zdravstva in socialnega varstva

Ljubljana, 30. novembra - Vladna stran in reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva bodo nadaljevali pogajanja o plačah. Obe strani sta bili po pogajanjih prejšnji teden zadovoljni. V sindikatu zdravstva in socialnega varstva so v torek poudarili, da bodo ob odločitvi glede vladnega predloga upoštevali tudi torkov predlog vlade zdravnikom in zobozdravnikom.