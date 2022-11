Mineva leto dni od uvedbe elektronskih vinjet

Ljubljana, 29. novembra - Elektronske vinjete so 1. decembra lani nadomestile klasične vinjete v obliki nalepk. Dars ocenjuje, da je bila njihova uvedba uspešna, sistem pa da deluje stabilno in zanesljivo. Do konca letošnjega oktobra so skupno prodali skoraj 7,65 milijona e-vinjet v skupni vrednosti 210,4 milijona evrov. Prihodki iz tega naslova so že presegli predkoronske.