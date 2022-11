V izbruhu nasilja na Zahodnem bregu umrli štirje Palestinci

Ramala, 29. novembra - Izraelski vojaki so ponoči na okupiranem Zahodnem bregu ustrelili tri Palestince, so danes sporočile palestinske oblasti. V ločenem incidentu so ubili tudi domnevnega napadalca, ki naj bi pred tem z avtomobilom severno od Jeruzalema zapeljal v izraelsko vojakinjo in jo poškodoval, poroča francoska tiskovna agencija AFP.