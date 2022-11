Svet lani priča vodnim ekstremom, pretok številnih rek podpovprečen

Ženeva, 29. novembra - Vse regije sveta so bile lani priča vodnim ekstremom, tako sušam kot poplavam, milijarde ljudi pa so imele premalo sladke vode, je danes opozorila Svetovna meteorološka organizacija (WMO). Pretok številnih rek je bil lani podpovprečen, medtem ko so povečan pretok med drugim zabeležili v rekah na severu Severne Amerike in na kitajski reki Amur.