Razstava o dramatizacijah Hlapca Jerneja za 70 let gledališkega muzeja

Ljubljana, 29. novembra - V Slovenskem gledališkem inštitutu bodo 70-letnico ustanovitve obeležili z razstavo o dramatizacijah Hlapca Jerneja Ivana Cankarja. Razstavo z naslovom 40 let sem delal: Iz naših zbirk: Hlapec Jernej - od Cankarja do Skrbinška in Delaka bodo odprli danes, na obletnico ustanovitve predhodnika, Slovenskega gledališkega muzeja. Odprtje bo ob 18. uri.