NLB z lizinško aktivnostjo vstopa na trga Severne Makedonije in Srbije

Ljubljana, 29. novembra - NLB je pred kratkim ustanovila novo lizinško družbo v Severni Makedoniji ter pridobila vsa potrebna soglasja in kupila lizinško družbo v Srbiji. V novih lizinških družbah so že vzpostavljene vodstvene in upravljalske strukture; družbi bosta s prvimi aktivnostmi začeli prihodnji mesec, na trgih pa odločneje nastopili januarja.