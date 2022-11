V šestem popisu živil tudi košarica sadja in zelenjave

Ljubljana, 29. novembra - Povprečna košarica osnovnih živil, katerih cene spremlja kmetijsko ministrstvo, je ob popisu pri šestih trgovcih v Sloveniji 24. novembra stala 42,23 evra, kar je enako kot ob prejšnjem popisu 10. novembra. Vrednosti košaric večine trgovcev so se približale, so pa tokrat prvič ločeno spremljali tudi košarico sadja in zelenjave.