Programski svet RTVS bo o programsko-produkcijskem načrtu za leto 2023 glasoval po posvetovanju s svetom delavcev

Ljubljana, 28. novembra - Programski svet Radiotelevizije Slovenija je danes odločil, da bo o predlogu programsko-produkcijskega načrta zavoda za leto 2023 glasoval po posvetovanju s svetom delavcev, medtem ko so razpravo opravili. Predstavniki zaposlenih v svetu so pripravljavcem dokumenta skozi razpravo najbolj zamerili prav to, da skupnega posvetovanja ni bilo.