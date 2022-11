Železniška stavka ohromila Avstrijo

Dunaj, 28. novembra - Stavka je danes ustavila ves železniški promet v Avstriji. Potem ko sindikati na zadnjem krogu pogajanj v nedeljo niso dosegli želenega zvišanja plač za približno 50.000 zaposlenih, so pozvali k ustavitvi dela za 24 ur, to je do danes do polnoči. Stavka ima vpliv tudi na železniški promet v Sloveniji.