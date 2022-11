Na Ischii našli osmo žrtev sobotnih zemeljskih plazov

Neapelj, 28. novembra - Reševalci na italijanskem otoku Ischia v bližini Neaplja so danes našli še osmo smrtno žrtev sobotnih zemeljskih plazov. S tem se je število pogrešanih zmanjšalo na štiri. Šole na otoku ostajajo zaprte, nesreča pa je sprožila vprašanja glede gradnje na območjih, ki so še posebej ogrožena zaradi poplav in zemeljskih plazov.