SKS: Knjige o preživetju

Ljubljana, 27. novembra - Na pogovorni postaji Slovenskega knjižnega sejma so se pogovarjali kardiolog Franjo H. Naji, pravnica Breda Mulec in glasbenik Jernej Dirnbek. Skupno jim je, da svojo poklicno pot usklajujejo s pisanjem knjig in da so v svojih najnovejših delih izpostavili človekovo željo po preživetju.