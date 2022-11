Nagrada piranesi za nadkritje ostalin cerkve v Žički kartuziji

Piran, 27. novembra - Ob koncu 39. piranskih dnevov arhitekture so v soboto podelili nagrado in priznanja ter odprli razstavo. Za mednarodno nagrado piranesi je bilo nominiranih 50 projektov iz 11 evropskih držav. Žirija jo je dodelila arhitektom iz ateljeja Medprostor za nadkritje ostalin cerkve sv. Janeza Krstnika in začasni lapidarij v Žički kartuziji.