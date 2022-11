V Kranju ponoči tudi s pomočjo potapljačev in psov iskali pogrešanega; ta se je nepoškodovan vrnil domov

Kranj, 27. novembra - Na območju Savske Loke v Kranju je okoli 3.30 ure ponoči stekla iskalna akcija, v kateri so policisti, gasilci, reševalni psi in potapljači iskali pogrešano osebo. "V nadaljevanju smo prejeli obvestilo, da je pogrešani nepoškodovan prišel domov," so sporočili iz kranjske policijske uprave.