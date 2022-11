Biden spet pozval k prepovedi jurišnega orožja v ZDA

New York, 26. novembra - Ameriški predsednik Joe Biden in kongresni demokrati po zadnjem nizu smrtonosnih strelskih pohodov v ZDA ponovno napovedujejo prizadevanja za prepoved polavtomatskih pušk oz. jurišnega orožja. "To, da še vedno dovolimo prodajo polavtomatskih pušk, je bolno. Skušal se bom znebiti jurišnega orožja," je v četrtek še enkrat več dejal Biden.