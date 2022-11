Ministri EU o trgovinskih odnosih z ZDA

Bruselj, 25. novembra - Svet za zunanje zadeve v formatu trgovinskih ministrov EU je danes v Bruslju med drugim razpravljal o trgovinskih odnosih med EU in ZDA. Strinjali so se, da so ZDA pomembna strateška partnerica EU, morali pa bi najti rešitev za več odprtih zadev, med njimi glede ameriškega zakona o zniževanju inflacije, ki ščiti domačo industrijo.