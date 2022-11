Izredna notranja revizija poslovanja podnebnega sklada obremenjujoča za prejšnjega ministra Vizjaka

Ljubljana, 25. novembra - Na zahtevo ministra za okolje in prostor Uroša Brežana je bila izvedena notranja revizija poslovanja podnebnega sklada. Na časniku Dnevnik so prišli do končnega poročila revizije, ki je obremenjujoče do prejšnjega ministra Andreja Vizjaka. Že pred revizijo so na ministrstvu prekinili izvajanje enega ukrepa in pogodbo z družbo HESS.