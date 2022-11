KGZS: Vladna pomoč živinorejcem "mizerija"

Ljubljana, 25. novembra - Vladna pomoč kmetom, ki imajo živino in sami pridelujejo krmo, zaradi izpada krme zaradi letošnje suše je po mnenju KGZS prenizka. "Temu lahko rečemo mizerija," pravi predsednik zbornice Roman Žveglič in vlado poziva, naj sprejeti odlok umakne in celotnemu sektorju nameni več denarja.