SKS: Ovira v starosti ni starost sama, ampak naš odnos do starosti

Ljubljana, 25. novembra - Ob izidu knjige z naslovom Homo senescens: Dolgoživost in izobraževanje starejših je na 38. Slovenskem knjižnem sejmu potekal pogovor o tem, kako uporabiti znanstvene ugotovitve za razvoj blagostanja v starosti. Nives Ličen, Otto Gerdina, Damjan Slabe in Tadej Stegu so pogovor sklenili z ugotovitvijo, da je starost največja zmaga v življenju.