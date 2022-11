Pahor v ponedeljek na Hrvaškem na svojem zadnjem uradnem obisku v tujini

Zagreb, 25. novembra - Predsednik republike Borut Pahor se bo v ponedeljek in torek mudil na državniškem obisku na Hrvaškem. V sklopu obiska se bo srečal s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem, premierjem Andrejem Plenkovićem, predsednikom sabora Gordanom Jandrokovićem in predstavniki Slovencev na Hrvaškem. To bo Pahorjev zadnji uradni obisk v tujini.