Referendumi: Kje bodo glasovali in kje pričakali rezultate

Ljubljana, 25. novembra - STA objavlja podatke o uri in kraju glasovanja najvišjih predstavnikov države ter predsednikov parlamentarnih strank, ki so vključene v referendumsko kampanjo o novelah zakonov o RTVS, o vladi in o dolgotrajni oskrbi. Objavljene so tudi lokacije, kjer bodo nekateri organizatorji kampanje v nedeljo zvečer čakali na prve rezultate.